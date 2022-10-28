علي الحجار: مغني الأوبرا العالمي «بلاسيدو دومنجو» اختارني للغناء معه في دبي

حل الفنان علي الحجار ضيفًا على الإعلامية درية شرف الدين في برنامج «حديث العرب من مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتحدث عن مسيرته الفنية الطويلة، وكشف كواليس غنائه مع المطرب الأوبرالي العالمي «دومنجو».

ميزة العمل مع الكبار

وقال علي الحجار: «الشغل مع الكبار أكسبني إني لما اشتغل مع الأصغر سنا منهم لازم يبقوا كبار برضه، يعني عمار الشريعي وعمر خيرت وأحمد الحجار وياسر عبدالرحمن وخليل مصطفى، وأسماء كتير جدًا، وإلى الآن، لما بختار حد حتى الصغيرين سنًا بختارهم كبار في موهبتهم لان ده اللي اتعلمته من الكبار».

وأثنى علي الحجار على الموسيقار عمر خيرت مشيرًا أنه عمل معه عدد من الأغاني الشهيرة منها «عايشة ومسألة مبدأ وهوايد وعصافير الليل».

وكشف الحجار كواليس غنائه دويتو مع مغني الأوبرا العالمي «بلاسيدو دومنجو» لافتًا أن الأخير كان سيحيي حفلة في دبي وطلب أن يغني دويتو مع مطرب عربي، وطلب منهم بعض الأصوات للاختيار منها وعرضوا عليه بعض الأسطوانات لمطربين عرب واختار علي الحجار.