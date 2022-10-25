علي الحجار يطرح برومو أغنية «لو يرجع الزمان» مستعينا بالأفلام القديمة

روج الفنان علي الحجار، لأغنيته الجديدة «لو يرجع الزمان»، مستعينًا ببعض المشاهد من أفلام الزمن الجميل لرشدي أباظة وأنور وجدي ونجاة.

وعلق علي الحجار على البرومو، قائلا: «لو يرجع الزمن.. قريبا».

حفل علي الحجار بمهرجان الموسيقي العربية

وعلي مسرح النافورة أحياء الفنان علي الحجار، حفلًا غنائيًا رفع شعار كامل العدد ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الواحد والثلاثين، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، وقدم عددًَا من أعماله التي رسخت في وجدان المجتمع المصري والعربي منها «بوابة الحلواني، على قد ما حبينا، أنا كنت عيدك، زي الهوى، أعذريني، مسألة مبدأ 1 و2، بطلة حكايتي، الليل وآخره، عريسنا واصل، العروسة، رحلة السيد ابو العلا البشرى، ريشة، لما الشتا يدق البيبان، تجيش نعيش، إلى جانب مختارات من مؤلفات انتصارات أكتوبر».