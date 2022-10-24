علي الحجار ومحمد الحلو يجتمعان في ليلة غنائية واحدة اليوم بـ«الموسيقى العربية»

سيكون الجمهور على موعد مع ليلة مميزة مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الواحد والثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، إذ سيجتمع الثنائي الفنان على الحجار ومحمد الحلو في حفل غنائي واحد في ليلة مميزة سيستمتع فيها الجمهور بعدد من أغانيهم التي حققت نجاحات كبيرة مع الجمهور.

تفاصيل حفل مهرجان الموسيقى العربية

ستبدأ الليلة بفقرة خاصة للفنانة إيناس عز الدين والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ويليها الفقرة الغنائية الخاصة بالفنان محمد الحلو وبعده مباشرة ستنطلق فقرة الفنان علي الحجار في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون فقرتا الفنان علي الحجار ومحمد الحلو بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد منير وأصالة وصابر الرباعي وعاصي الحلانى وديانا حداد ورامي عياش وعمر خيرت وعدد آخر من الفنانين وكان قد شارك خلال الأيام الماضية هاني شاكر وراغب علامة ومروة ناجي.