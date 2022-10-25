«يا سنين العمر فاتو».. علي الحجار يختتم الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى

اختتم الفنان الكبير علي الحجار فعاليات الليلة الخامسة من الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تُقام على مسرح النافورة.

علي الحجار يُحيي حفل الليلة الخامسة من المهرجان

قدم الحجار في فقرته أغنيات بوابة الحلواني، على قد ما حبينا، أنا كنت عيدك، زي الهوى، اعذريني، مسألة مبدأ 1 و2، بطلة حكايتي، الليل وآخره، عريسنا واصل، العروسة، رحلة السيد أبو العلا البشري، ريشة، لو يرجع الزمان وصاحبه خلالها عازف البيانو أسامة عز الدين، لما الشتا يدق البيبان، تجيش نعيش، عارفة، إلى جانب مختارات من مؤلفات انتصارات أكتوبر.

فاجأ الحجار جمهوره بتقديم أغنيته الجديدة «يا سنين العمر فاتو» التى قدمها لأول مرة أمام الجمهور.

محمد الحلو قدم الفقرة الأولى من الحفل

قبله وعلى صوت عاصفة من التصفيق ظهر الفنان الكبير محمد الحلو وبصوته الدافئ أكد قدرة الفنون الجادة على استقطاب الجمهور وتغنى بمجموعة من أيقوناته الخاصة التى أضاءت سماء الأوبرا كان منها الوسية، صدقي، إلى من همها أمري، ليالي الحلمية، عراف، يا حبيبي، أهيم شوقاً، تتر النهاية لمسلسل زيزينيا إلى جانب ألف ليلة وليلة لأم كلثوم.

وبصوت ينتمي إلى زمن الفن الجميل، شدت إيناس عز الدين بـ بقى عايز تنساني ووحشتنى ونالت إعجاب واستحسان الحضور.

وعلى المسرح الخارجى قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من أشهر أعمال الموسيقى العربية.