علي الحجار يبدأ حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية بوابة الحلواني

بدأ الفنان علي الحجار حفله بمهرجان الموسيقى العربية، المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 31، بأغنيته الشهيرة بوابة الحلواني.

علي الحجار يشدو بـ20 أغنية في مهرجان الموسيقى العربية

وبدأ حفل علي الحجار تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف، ومن المقرر أن يشدو خلال الحفل بأكثر من 20 أغنية منها مسألة مبدأ وبطلة حكايتي وعارفة وعلى قد ما حبينا.

محمد الحلو يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية

وسبق فقرة الفنان علي الحجار فقرة لإيناس عز الدين، وبعدها محمد الحلو الذي قدم ما يقرب من 10 أغنيات.

وشارك في إحياء أولى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، عدد من المطربين؛ منهم هاني شاكر وراغب علامة ومروة ناجي، وعدد آخر من الفنانين.