علي الحجار: حفظت القرآن في صغري على يد شيخ كفيف

قال الفنان علي الحجار إنه يختم كل حفلاته بأغنية «اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني» والتي لحنها له الموسيقار الراحل بيلغ حمدي وكانت تتر لمسلسل «بوابة الحلواني» لافتًا إلى أنه يغنيها بناء على طلب الجمهور في كل حفلة.

والدي كان بيطلب رضا ربنا

تحدث الحجار خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين في برنامج «حديث العرب من مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن والده الفنان الراحل إبراهيم الحجار، مضيفًا: «مكنش له طلب في الدنيا غير رضا ربنا عنه، وكان دايمًا يقف في اتجاه القبلة ويقول لربنا سبحانه وتعالى إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ودي كانت فلسفته في الحياة إنه يرضي ربنا، وبالتالي يرضى نفسه وينام مرتاح جدًا جدًا».

جدي كان منشدًا دينيًا

وأكد علي الحجار أن ذلك أثر فيه وفي شقيقه، موضحًا: «صحيح أنا مطلعتش زيه لكن أحمد أخويا اللي طلع زيه وأكتر، وأخويا رأفت اللي عايش في دبي لكن هي جينات ونفس النشأة»، لافتًا إلى أن جده كان منشدًا وأن والده ألحقه هو وشقيقه حفظوا القرآن الكريم في الكٌتاب أثناء صغرهم حيث ألحقهم والدهم بكتاب شيخ كفيف ليحفظوا القرآن على يديه قبل التحاقهم بالمدرسة، مشيرًا إلى أنها أول مدرسة التحقوا بها وكانت مدرسة روحانية طيبة.