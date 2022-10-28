جوجل يحتفل بالفنانة المغربية الحاجة الحمداوية.. مطربة الملوك ونجمة فن العيطة

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بذكرى ميلاد الحاجة الحمداوية، ونشر صورة كرتونية لها في صدارة صفحته الرئيسية، وهي تمسك بالدف، ولذلك تساءل الكثيرون عن: من هي الحاجة الحمداوية؟ والمعروفة بإجادة فن العيطة.

من هي الحاجة الحمداوية

ولمن يسأل «من هي الحاجة الحمداوية» فهي فنانة مغربية معروفة بأنها مطربة الملوك وكانت تجيد فن العيطة وهو غناء شعبي مغربي، وبحسب «سكاي نيوز» فإن الحاجة الحمداوية أمضت عمرها تغني ممسكة بالدف، حيث شهدت الحاجة الحمداوية المجد الذهبي للأغنية المغربية، وصدح صوتها عاليًا قبل الاستقلال وبعده.

الحاجة الحمداوية

ولٌقبت الحاجة الحمداوية بمطربة الملوك حيث عاصرت عهد الملوك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، وغنت أمام ملوك وأميرات في مسارح وقصور في المغرب العربي.

اسم الحاجة الحمداوية الحقيقي

اسمها الحقيقي الحاجية الحمداوية وولدت سنة 1930 ونشأت بمدينة الدار البيضاء، وكان والدها من عشاق فن العيطة، ودأب على استدعاء فرق الشيخات والشيوخ من فنانو العيطة في مناسباتهم العائلية والأفراح في بيتهم بالحي الشعبي مرس السلطان.

بدايتها الفنية ونشاطها الفني

وانضمت الحاجة الحمداوية لفرقة الفنان بوشعيب البيضاوي، قبل أن يكتشف الأخير خامة صوتها التي تمتلكها وإمكاناتها الفريدة في الغناء، وخاصة فن العيطة، وحازت أغانيها على شهرة واسعة، وحضيت بانتشار كبير في المغرب، وقادمت بجولات فنية في مختلف دول العالم، لنشر فن العيطة وللغناء للمغاربة في الخارج وتحولت منذ ستينيات القرن الماضي إلى رائدة من رواد هذا الفن في المغرب.

نشاطها ضد الاحتلال ووفاتها

كما أن للحاجة الحمداوية نشاط ضد الاحتلال الفرنسي، فعٌرفت أغانيها بأنها تحمل رسائل مشفرة وإيحاءات ضد المستعمر، وهو ما لم تستسغه سلطة الحماية الفرنسية آنذاك وخضعت للتحقيق في مخافر الشرطة.

وتوفيت الحاجة الحمداوية يوم الاثنين 5 أبريل 2021 ميلاديًّا عن عمر يناهز 91 عام وذلك بعد قرابة عام من اعتزالها.