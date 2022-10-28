ارتفاع معدل التضخم في فرنسا للمرة الأولى منذ 37 عامًا

تسارع معدل التضخم السنوي في فرنسا لأول مرة في ثلاثة أشهر إلى 6.2% في أكتوبر من عام 2022، وهو أعلى معدل منذ يونيو 1985، من 5.6% في سبتمبر، وأظهرت التقديرات الأولية أن الأرقام جاءت أعلى من توقعات السوق عند 5.7%.

ارتفاع أسعار الطاقة

تسارعت أسعار الطاقة 19.2% مقابل 17.9% والغذاء 11.8% مقابل 9.9% والمنتجات المصنعة 4.2% مقابل 3.6% بينما ارتفعت تكلفة الخدمات 3.2% والتبغ 0.3% بنفس المعدل، في الشهر السابق، على أساس شهري.

وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس، وعكس اتجاهه من انخفاض بنسبة 0.6% في سبتمبر، وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق 1.3% خلال الشهر و7.1% على مدار العام.

الاقتصاد الفرنسي تقدم بنسبة 0.2%

فيما أظهرت التقديرات الأولية أن الاقتصاد الفرنسي تقدم بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2022، متباطئًا من نمو 0.5% في الربع الثاني، بما يتماشى مع إجماع السوق، وكان هذا هو الربع الثاني على التوالي من التوسع، مدعومًا بالطلب المحلي والاستثمار الثابت القوي.

وساهمت تغييرات المخزون مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان صافي التجارة عائقًا حيث نمت الصادرات أقل من الواردات، واستقر الاستهلاك المنزلي مقابل 0.3% في الربع الثاني، وسط انتعاش قوي في الإنفاق الحكومي 0.5% مقابل -0.1%، علاوة على ذلك، نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.3%، مقتبسًا من ارتفاع بنسبة 0.4% في الفترة السابقة، مدفوعًا بقوة الاستثمار في معدات وخدمات النقل.

تباطأت الصادرات للربع الثالث على التوالي

في غضون ذلك، تباطأت الصادرات للربع الثالث على التوالي 0.7% مقابل 1.3% بينما زادت الواردات بشكل أسرع 2.2% مقابل 1.2% على أساس سنوي، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% في الربع الثالث، معتدلاً بشكل حاد من نمو 4.2% في الربع الثاني.