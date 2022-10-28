«ورشة الزيتون» تقيم حفل تأبين لـ بهاء طاهر.. الاثنين المقبل

أعلن الناقد شعبان يوسف، تنظيم حفل تأبين للكاتب الراحل بهاء طاهر، الذي غيبه الموت، مساء أمس، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض، ويتضمن الحفل شهادات ورؤى نقدية فى مسيرته وإبداعه.

وقال «يوسف» عبر حسابه على «فيس بوك»: «تقيم ورشة الزيتون بحزب التجمع شرق القاهرة، الاثنين 31 أكتوبر، حفل تأبين بهاء طاهر، يقدم فيه محبوه شهادات ورؤى نقدية في مسيرته وإبداعه».

بهاء طاهر أحد أهم أعمدة الأدب والرواية

يشار إلى أن بهاء طاهر عام 1935، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، حصل على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته «واحة الغروب»، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني حتى عام 1975، سافر في إفريقيا وآسيا إذ عمل مترجما، وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995، وعمل مترجما في الأمم المتحدة.

حصل بهاء طاهر، على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن «خالتي صفية والدير»، كما حصل على جائزة البوكر العربية في دورتها الأولى عن روايته «واحة الغروب»، وغيرها.