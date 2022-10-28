حبس صاحب محل حلويات متهم بغسل 6 ملايين جنيه في كفر الشيخ

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي في كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما وجهت الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

الإتجار في النقد الأجنبي

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فبدأت عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفيد قيام أحد الأشخاص صاحب محل حلويات مقيم في محافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، أن المتهم يغسل أمواله المتحصلة من نشاط إجرامي من خلال عدة أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ومعاملات مالية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

6 ملايين جنيه حصيلة التعاملات غير المشروعة

كما قدرت حصيلة النشاط غير الشرعي للمتهم من نشاطه الإجرامي، بـ6 ملايين جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن الموقف القانوني للمتهم في تلك الواقعة، كشف المحامي والخبير القانوني محمد ثروت عن العقوبة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط في هذه الجرائم التي يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية.

وأضاف أن القانون نص على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين في هذه الجريمة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.