أمير عبدالحميد: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر.. و«عواد» منافسه

قال أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، إن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي والمنتخب الوطني هو الأفضل في مصر، حيث يقدم أداءً رائعا، كما أن مستواه ثابت ويتطور أيضا، موضحًا: «أبوجبل كان منافس الشناوي، لكن محمد عواد دخل في المنافسة، وأصبح هو المنافس الأول».

الاستمرارية مهمة في مشوار لاعب الكرة

وأضاف «عبدالحميد»، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «الاستمرارية مهمة جدا، والحارس الوحيد المستمر في اللعب وتقديم مستويات مميزة هو محمد الشناوي، حتى عندما غاب عن كأس الأمم الأفريقية، ظلّ مصابا لفترة طويلة، لكن كانت لديه عزيمة لاستعادة مستواه، وكان أبوجبل منافسا قويا».

سر تكرار إصابات الشناوي

وتابع حارس مرمى الأهلي السابق، أن تكرار إصابات الشناوي على مستوى العضلة الخلفية سببه استمرار اللعب لمدة 4 سنوات كحارس أساسي، وهو ما سبب حملا زائدا عليه، كما أنه من قادة المنتخب الوطني، ويلعب في بطولة الدوري العام وكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات: «الشناوي مستعجل على اللعب، وعاوز يلعب، ومش عاوز يقعد عشان يحقق إنجازات تتحسب له ولتاريخه، وهناك منافسين أقوياء مثل محمد عواد ومحمد أبوجبل».

ولفت إلى أنّ محمد أبو جبل حارس الزمالك بلغ قمة مستواه الفني في وقت قليل: «دي حاجة تخوف، لأنه وصل للتوب، فلازم يحافظ على مستواه ويستمر، لأن اللاعب المصري لو لعب كويس ماتش بيعلى نفسيا، ولو حصل مشكلة بيقع نفسيا».