نائب رئيس البنك الأهلي: أتوقع حدوث استقرار في الأسعار الفترة المقبلة

أكد يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أن ما يحدث في العالم مؤخرًا تسبب في حدوث تضخم أضعف قيمة العملة، مشيرًا إلى أن المواطنين في حاجة للدعم لحين انخفاض حجم التضخم مرة أخرى حسبما يستهدف البنك المركزي.

يمكن الحصول على ربح الشهادات بشكل شهري

وأوضح «أبوالفتوح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» أن البنك الأهلي قرر طرح شهادات لمدة 3 سنوات معتبرًا أنها الفترة المفضلة للإيداع لدى الشعب المصري بعائد سنوي 17.25% ويمكن الحصول عليه بشكل سنوي أو شهري أو ربع سنوي، وذلك حسب احتياجاته.

وتوقع نائب رئيس البنك الأهلى أن يحدث استقرار وانخفاض في الأسعار بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

ضرورة حساب خسائر كسر الودائع الحالية

ونصح نائب رئيس البنك الأهلي كل من يرغب في فك وديعته أو شهادته الحالية للاستفادة بالفائدة المرتفعة للشهادة الجديد، بضرورة حساب نسبة الخسائر الناجمة عن فك الشهادات وحساب الفرق بينها وبين الأرباح الجديدة حتى لا تتعرض للخسارة.

كما نصح أبوالفتوح بعدم كسر الشهادات لعدم التعرض لخسارة مشيرًا إلى أن الشهادات الجديدة لم يتم تحديد فترة لطرحها، مؤكدًا أنها مازلت متاحة لفترة وسيتم تقييم الوضع بعدها.