طريقة الاشتراك في مزاد الخدمات الحكومية لبيع سيارات بأسعار أرخص من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عقد مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر الجاري، بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم، الساعة 12 ظهرا.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها أن المزاد يشمل أنواع مختلفة من السيارات على النحو التالي:

مزاد سيارات 31 أكتوبر 2022

ويشمل مزاد السيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص ودراجات نارية ماركات «هيونداي، دايو، اوبل، اسكودا، شيفروليه، نصر، مازدا، سوزوكي، كيا، جيب شروكي، ميتسوبيشي، بي ام دبليو، تويوتا، لادا، اسبرانزا، فيات، نيسان، اوبل، دايون، بيجو، فورد، مرسيدس» وغيرها، ويتم بيع السيارات بأسعار أرخص من السوق.

ضوابط مزاد سيارات 31 أكتوبر

ويتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وفي حال رسو المزاد على الشخص يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، على أن يتم البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع.

ويتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع محمد حامد فهمي في الدقي بالجيزة، وذلك مقابل 400 جنيه، ويجب أن يتم دخول المزاد بكراسة الشروط، على أن يتم البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط، وعلى المتزايدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان.