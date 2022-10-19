طرح حدائق وبوفيهات ووحدات إدارية في مزاد علني بالمنيا.. تفاصيل وشروط

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، في شمال محافظة المنيا، عن طرح وحدات إدارية، و3 حدائق، و3 بوفيهات أمام المستشفى المركزي، وداخل مجلس المدينة، وموقف سيارات الغروب، في مزاد علني للإيجار، خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتي 3 نوفمبر المقبل.

سحب كراسة الشروط وسداد مبلغ التأمين

وذكرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مطاي، أنه سيتم طرح 7 عمليات للمزاد العلني بتأمين ابتدائي 200 جنيه عن كل عملية، بالإضافة لسحب كراسة الشروط من مخازن الوحدة المحلية بمطاي، طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ويبلغ سعر كراسة الشروط 299 جنيها لكل عملية، إضافة لسداد مبلغ 42 جنيها ضريبة القيمة المضافة، 5 جنيهات طابع شهيد، 5 جنيهات لصندوق ذوي الإعاقة، و10 جنيهات رسالة نصية، وتسدد تلك المبالغ عن كل عملية طرح على حدة.

مواعيد جلسات المزاد العلني لعمليات الطرح

-تعقد الجلسة الأولى في مقر الوحدة المحلية بمدينة مطاي شمال محافظة المنيا يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر الجاري، في الساعة 12 ظهرا، لإجراء مزاد علنى لعملية تأجير حديقة رقم (1) أمام مستشفى مطاى المركزي.

-الجلسة الثانية يوم الخميس 27 أكتوبر، في الساعة 12 ظهرا، لإجراء مزاد علني لعملية تأجير الوحدات الإدارية بموقف سيارات الغروب.

-الجلسة الثالثة يوم الأحد 30 أكتوبر في الساعة 12 ظهرا، لإجراء مزاد علني لتأجير حديقة رقم (3) أمام استاد مطاي.

-الجلسة الرابعة يوم الأثنين 31 أكتوبر، في الساعة 12 ظهرا، لإجراء مزاد علني لعملية تأجير حديقة رقم (5) أمام السوق بمطاي البلد.

- الجلسة الخامسة يوم الثلاثاء 1 نوفمبر في الساعة 12 ظهرا، لإجرء مزاد علني لعملية تأجير بوفيه مستشفي مطاي المركزي.

-الجلسة السادسة يوم الأربعاء 2 نوفمبر، الساعة 12 ظهرا، لإجراء مزاد علني لتأجير بوفيه ديوان الوحدة المحلية بمطاي.

-الجلسة السابعة يوم الخميس 3 نوفمير، الساعة 12 ظهرا، لإجراء مزاد علني لعملية تأجير بوفيه موقف سيارات الغروب.