بيع وحدات سكنية في مزاد علني لهيئة الخدمات الحكومية اليوم

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ظهر اليوم، جلسة مزاد علني بنادي الجيزة الرياضي، لعرض عدد كبير الوحدات السكنية المملوكة لعدد من الجهات الحكومية بأبراج الصفا في مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جلسة مزاد اليوم الاثنين تعقد في تمام الساعة 12 ظهرا.

الجلسة تعقد في مقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن الجلسة مقرر انعقادها في مقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة والمدرج خلالها بيع عدد كبير من الوحدات السكنية المملوكة لعدة جهات حكومية بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأكدت «الخدمات الحكومية» أن الوحدات السكنية المدرجة للبيع بجلسة مزاد اليوم وحدات سكنية متعددة المساحات مملوكة لشركة القاهرة لتكرير البترول، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول بأبراج الصفا بمحافظة القليوبية.

10 آلاف جنيه تأمين و400 كراسة شروط

وأعلنت الهيئة قيمة كراسة الشروط الخاصة واللازمة لحضور مزاد اليوم، لافتةً إلى أن سعرها لا يزيد عن الـ 400 جنيه مع ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت المحدد بـ 10 آلاف جنيه.

وتابعت الخدمات الحكومية أن قيمة التأمين المؤقت لدخول جلسة المزاد العلني يمكن استرجاعها عقب انتهاء جلسة المزاد في حالة عدم الفوز بأي وحدة مدرجة، وفي حال الفوز بوحدة سكنية يتم رفع قيمة التأمين المؤقت ليعادل قيمة الـ 30% من قيمة الوحدة السكنية أو الوحدات في فترة لا تتعدى الـ 15 يوما.