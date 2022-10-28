المؤلف فادي النجار يكشف تفاصيل حكاية الفنان كريم فهمي في «حدث بالفعل»

يواصل صناع مسلسل «حدث بالفعل»، تصوير باقي حكاياته التي تتخطى حاجز الـ 100 حكاية، بعد انتهائهم من تصوير كافة مشاهد حكاية «قرض شخصي»، بطولة الفنان كريم فهمي.

وفى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، كشف مؤلف المسلسل تفاصيل حكاية قرض شخصي التي يجسد بطولتها الفنان كريم فهمي، مشيرا إلى أنها حكاية حقيقية حدثت في الواقع واستلهم تفاصيلها لعرضها في المسلسل.

تفاصيل حكاية قرض شخصي لكريم فهمي

وتابع فادى أن قصة قرض شخصي للفنان كريم فهمي تدور حول فكرة الدين النفسي وشعور الشخص طوال الوقت به ولذلك يحاول أن يسدد هذا الدين فيقع في أمر لم يكن يتخيل اطلاقا أن يمر به، وكشف فادى النجار بأن قرض شخصي يقوم ببطولتها الفنان كريم فهمي الذي يمر بهذه الأزمة النفسية وتوقع أن تنال اعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل قرض شخصي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم كريم فهمي وغادة عبد الرازق ودينا الشربيني وشيرين رضا وغيرهم.