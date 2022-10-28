«تعليم السويس»: سعداء لتكريم الوزير 5 معلمين: نماذج مشرفة

قال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز تجاه النماذج المشرفة من معلمي السويس الفائزين بجائزة التميز المهني لعام 2021-2022.

تكريم معلمي السويس

وأضاف «عمارة» في بيان له اليوم، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كرم عددا من معلمي محافظة السويس بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المعلم»، في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة تقديراً منها لدور المعلم العظيم ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم دور المعلم الإيجابي في تحفيز السلوك الجيد للطلاب والتركيز على العلاقات الإيجابية وغرس القيم والمبادئ في نفوس وعقول طلابه نحو مستقبل أفضل، كما أعرب عن سعادته البالغة بتكريم 5 نماذج مميزة من معلمي السويس.

مبادرات لدعم المعلمين

وخلال احتفالية يوم المعلم، أعلن وزير التعليم عن إطلاق عدة مبادرات وقرارات تقديراً لدور المعلم في المجتمع، كما أعلن عن إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس، كما تم التأكيد على دعم الوزارة للمعلمين المتميزين للارتقاء وتطوير العملية التعليمية وتحقيق رسالتها على أكمل وجه.