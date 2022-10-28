الفنان «مروان يونس» يتحدث عن تفاصيل مشاركته في فيلم «حظك اليوم»

تواصل دور العرض السينمائية عرض فيلم «حظك اليوم»، الذي يشارك في بطولته عدد من الشباب وتم طرحه قبل أسبوعين تقريبا ومن بين الشباب المشاركين في العمل الفنان مروان يونس.

وفى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، تحدث الفنان مروان يونس عن مشاركته في فيلم «حظك اليوم»، مشيرًا إلى تحمسه لهذا العمل بشكل كبير لأنه عمل شبابي وهو يحب هذا النوع من الأعمال لأنه يكون داعم بشكل كبير.

مروان يونس يتحدث عن فيلم حظك اليوم

وعبر مروان يونس عن رضائه بإيرادات الفيلم حتى الآن لافتا إلى أنه عمل فني خفيف والهدف منه هو إسعاد الجمهور وتقديم قصة يستمتع بها.

وبجانب فيلم حظك اليوم ينتظر «يونس»، عرض عملين فنيين، هما مسلسل «اتزان»، ومسلسل «روز وليلي»، الذي يشارك فيه إلى جانب الفنانة يسرا ونيللي كريم.

يذكر أن فيلم حظك اليوم يشارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم قاسم ومروان يونس وهدى المفتي وطه دسوقي، من إخراج أسامة عرابي.