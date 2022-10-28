صبا مبارك تكشف تفاصيل شخصيتها في «ليلة السقوط»

تستعد الفنانة صبا مبارك، خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض مسلسلها الجديد «ليلة السقوط»، والذي تشارك فيه بجانب مجموعة من الفنانين الكبار، من بينهم طارق لطفي وباسم ياخور .

وقالت صبا مبارك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مسلسل ليلة السقوط سيعرض قريبا، مشيرة إلى أنه واحد من الأعمال المهمة التي تعتز بها وعلى ثقة بأنه سينال إعجاب الجمهور.

صبا مبارك تتحدث عن مسلسل ليلة السقوط

وكشفت صبا مبارك عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل ليلة السقوط، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية تدعى «جوانا» وهي طبيبة أزيدية تحاول إنقاذ الكثير من الفتيات الأسيرات خلال الأحداث التي تقع في دولة العراق.

ولفتت إلى أن شخصيتها التي تقدمها خلال المسلسل، استغرقت منها طاقة وجهدا كبيرا بخاصة مع الأحداث الشاقة التي يتناولها العمل.

يذكر أن مسلسل ليلة السقوط يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم صبا مبارك وطارق لطفي وباسم ياخور وكندة حنا وميلاد يوسف وذو الفقار خضر، ورياض شهيد وأحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.