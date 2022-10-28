إطلاق مبادرة «عام دراسي دون تسرب أو عنف» بمدارس الإسكندرية غدا

تنطلق أولى فعاليات مبادرة «عام دراسي دون تسرب - دون عنف» بمدارس الإسكندرية، غدا السبت، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح اللواء محمد الشريف أن المبادرة تأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقوم به المحافظة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر.

رعاية الأطفال المعرضين للخطر

وأكد «الشريف» حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التي يتعرضون لها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

تفاصيل المبادرة في مدارس الإسكندرية

من جانبها، قالت أمل عادل، رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، إن المبادرة يتم تنفيذها على عدة مراحل لتمتد حتى يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها السبت القادم بتدريب عدد من أخصائي نفسي والاجتماعي من إدارات التربية والتعليم بهدف إعداد الكوادر اللازمة، ثم يتخللها إقامة العديد من الندوات التوعوية، سواء ندوات تخاطب الطلاب والمدرسين داخل مدارس الإسكندرية أو ندوات تخاطب أولياء الأمور.