أماكن عرض فيلم «Prey for the Devil» في السينمات.. لمحبي الرعب

بدأت السينمات المصرية في عرض فيلم الرعب «Prey for the Devil»، الأربعاء الماضي، وتدور أحداثه حول حوادث الاستحواذ الشيطانية التي تزيد وفقا لتقارير الفاتيكان، ما يجعل الكنيسة تعيد فتح تعليم طرد الأرواح مرة أخرى، إذ تستعد الراهبة «آن» لأداء جلسة طرد للأرواح الشريرة، ولكنها سرعان ما تواجه قوة شيطانية لها علاقة بماضيها، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق عن محاولات الراهبة في التخلص منها.

فريق عمل فيلم «Prey for the Devil»

أبطال الفيلم جاكلين بايرز، فيرجينيا مادسن، كولين سالمون، بين كروس، كريستيان نافارو، ليزا بالفري، والمخرج دانيال ستام، من تأليف روبرت زابيا.

أماكن عرض فيلم الرعب «Prey for the Devil»

يعرض فيلم الرعب «Prey for the Devil» في سينمات جلاكسي المعادي، بلازا، «أمريكانا بلازا»، بوينت 90، أركان، جالكسي المنيل، صن سيتي، مدينتي، كايرو فيستفال، جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما سي، سينما أمير، سيتي ستارز، سان ستيفانو مول، داندي مول، ديب مول، جولف سيتي، بورتو كايرو، سينما أرابيلا، سينما أوديون، سينما فوكس مول مصر، سينما الكروان بورسعيد، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

أفلام الرعب في السينمات المصرية

وتعرض السينمات المصرية عددا من أفلام الرعب الأخرى وهي فيلم «Halloween Ends» وتأتي أحداثه استكمالا لأحداث الأجزاء السابقة من خلال رحلة مايكل مايرز ولوري ستورد، إذ يصبح كل شيء على وشك الانتهاء للأبد.

ويعرض أيضا فيلم «smile»، وتدور أحداثه عن الطبيبة روز كوتر، التي تبدأ في مواجهة الحوادث المخيفة التي لا يمكنها تفسيرها بعد مشاهدتها لحادث غريب لمريضة، وتجد نفسها في مواجهة ماضيها المزعج وواقعها الجديد المرعب.