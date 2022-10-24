لمحبي الأنيميشن.. أماكن عرض فيلم Lyle Lyle Crocodile في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الأنيميشن Lyle Lyle Crocodile، وتدور أحداثه حول قصة تمساح استثنائي يعيش في مدينة نيويورك الأمريكية وسط البشر، وذلك في إطار من المغامرات والكوميديا.

أبطال فيلم Lyle, Lyle, Crocodile

أبطال الفيلم بريت جيلمان، خافيير بارديم، كونستانس وو، سكوت مكنايري، شون مينديز، سال فيسكوسو، والمخرج جوش جوردون و ويل سبيك، على أن يكون الفيلم من تأليف ويل ديفيز و بيرنارد ويبر.

أماكن عرض فيلم Lyle, Lyle, Crocodile

يعرض فيلم Lyle, Lyle, Crocodile في سينمات أركان، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز إليت، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما بورتو كايرو، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما سي سينما أرابيلا.

أفلام الأنيميشن في السينمات

وتعرض السينمات عددا من أفلام الأنيميشن الأخرى وهي Big Trip 2: Special Delivery وتدور أحداث الفيلم حول عام يمر على مغامرة ميك ميك وأوسكار ويعود الثنائي في مغامرة لإنقاذ الشبل جريزلي وإعادته لوالديه، ويسعى فالتشر لتنفيذ خطة شريرة، وفيلم Barbie: Mermaid Power.

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة ملحمية تجمع بين باربي من ماليبو وباربي من بروكلين، إذ تتحول الفتاتين لحوريات بحر لإنقاذ مملكة في قاع المحيط.