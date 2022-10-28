ضبط شاب بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض في كفر الشيخ

نجحت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط شاب عمره 21 عاما، مطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين بالسجن المؤبد في جنايتين من بينهم خطف وسرقة بالإكراه، وتم ضبطه أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة المركز، وبحوزته كيلو من جوهر مخدر الهيروين وسلاح أبيض، وتم اقتياده إلى مركز شرطة البرلس، وتحرير المحضر اللازم له.

تفاصيل ضبط المتهم

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد بتحديد عناصر الشرطة السريين قيام أحد الأشخاص من ذوي المعلومات الجنائية بالترويج لجوهر مخدر الهيروين بدائرة المركز، وبتكثيف التحريات أمكن تحديده حيث تبين أنه هارب من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد، وتم تشكيل مأمورية شرطة لضبطه.

وبتقنين الإجراءات واستخدام الأجهزة الحديثة، تمكنت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ من تحديد مكان تواجد المتهم، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه حال توزيعه المواد المخدرة، حيث جرى القبض عليه، وتبين أنه يدعى «غ. ذ. م. ا»، 21 عاماً، مقيم بقرية البنائين التابعة لدائرة المركز، هارب من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد أحدهم سرقة بالإكراه وخطف.

كيلو «هيروين» بحوزة المتهم

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على كيلو جرام من جوهر مخدر الهيروين وسلاح أبيض عبارة عن خنجر، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات، وهاتف محمول يستخدمه للترويج للمواد المخدرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 20728 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة البرلس.

العقوبة القانونية

وأكد علاء أحمد، محام، أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدءاً من المشدد لمدة 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.