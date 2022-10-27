انخفاض أسعار الأسماك اليوم في بورصة كفر الشيخ.. الجمبري بـ60 جنيها

سجلت اليوم الخميس، أسعار الأسماك سواء النيلية منها أو البحرية، في التعاملات المسائية في بورصة أسماك «طلمبات7» بكفر الشيخ، انخفاضًا في 11 نوعا من الأسماك، ليسجل سعر البلطي 30 جنيهًا للكيلو الحجم الكبير و27 جنيهًا للبلطي متوسط الحجم، بينما سجل سعر البوري «الطوبار» 37 جنيهاً حتى 48 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر البوري بين 54 جنيهًا و65 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر السمك البليمي لـ40 جنيهًا للكيلو.

سعر الأسماك اليوم الخميس

وأشار كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر سمك الكابوريا اليوم، سجل 37 جنيهًا للكيلو، والسمك البياض 64 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر السمك «المبروك» 16 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو القراميط البيضاء 16جنيهًا، والقراميط ذات اللون الداكن 15 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجمبري الأحمر صغير الحجم 60 جنيهًا، والكبير بـ 255 جنيهًا.

أسعار الأسماك البحرية اليوم الخميس

وأوضح «الشامي» أن سعر سمك القاروص، سجل 143 جنيهًا للكيلو، والسمك اللوت 95 جنيهًا، وسمك موسى 90 جنيهًا للكيلو، كما سجل السمك الدنيس 45 جنيهاً للكيلو، والحبار 145جنيهًا للكيلو، والسردين 35 جنيهًا، والثعابين السمكية 140 جنيهًا للكيلو، والوقار 150 جنيهًا للكيلو، والسمك البربوني 70 جنيها.

وشهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس، انخفاضًا لـ11 نوعًا ما بين جنيهين و5 جنيهات، لأسماك البوري، والبلطي، والقراميط، والدنيس، والكابوريا، والمبروك، والسمك البياض، والسردين، والطوبار، والبليمي، وسمكة موسى.