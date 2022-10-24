أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة تصدير الحبوب.. الموانئ تعمل بنسبة 25 % فقط

اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إن سبع سفن أبحرت من الموانئ، أمس، مُحملة بالحبوب ومتجهة إلى آسيا وأوروبا.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان، على «تليجرام»: «تتعمد روسيا عرقلة التحقيق الكامل لمبادرة الحبوب، ونتيجة لذلك، فإن الموانئ الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية تعمل فقط بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها»، وفقا لصحيفة «جارديان البريطانية».

سبع سفن أبحرت من أوكرانيا إلى آسيا وأوروبا

يشار إلى أن الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة فتح الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود التي أغلقت منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الصفقة، لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديد ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر قد اشتدت بعد أن رفعت روسيا شكاوى مرارًا وتكرارًا بشأن تنفيذها.

أوكرانيا تدعو إلى تجديد اتفاق تصدير الحبوب

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت الشهر الماضي، إن روسيا أبلغت أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب متوقف على تخفيف الغرب للقيود المفروضة على الصادرات الروسية من المحاصيل والأسمدة.