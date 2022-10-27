«التعليم» تكشف مزايا منصة التدريب للمدرسين: دورات متنوعة وشهادات معتمدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية الجديدة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على وضع خطة متكاملة للتطوير والارتقاء بمهارات المعلمين لينعكس بشكل إيجابي على استيعاب ومهارات الطلاب في المدارس.

الارتقاء بمهارات المعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن منصة التدريب والتطوير المهني تهدف إلى الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والمنظومة التعليمية، مع تخصيص دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة.

وأضافت الوزارة، أن المنصة تهدف إلى تشجيع المعلمين إلى التعليم المستمر وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم يرغب في زيادة المعرفة، وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وتسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.

منصة التدريب والتطوير المهني تتيح للمعلمين

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن منصة التدريب والتطوير المهني تتيح للمعلمين الآتي :-

سهولة الحصول على التدريب في أي وقت وأي مكان.

شهادات تدريبية معتمدة.

ملف تدريبي متكامل لكل معلم.

دورات وبرامج تدريبية متنوعة سهولة إدارة ومتابعة العملية التدريبية.