82 عاما على ذكرى ميلاد عايدة الشاعر.. بدأت حياتها مترجمة ومدرسة للغة الفرنسية

82 عامًا مرت على ذكرى ميلاد الفنانة عايدة الشاعر، إحدى أشهر المطربات اللاتي تميزن باللون الشعبي في القرن الماضي، وقدمت العشرات من الأغاني الناجحة جعلتها واحدة من رائدات هذا اللون الفني المختلف وقتها لما تتمتع به من صوتًا مميزًا وأداءً يحمل مزيجًا من خفة الظل والشقاوة.

معلومات عن عايدة الشاعر في ذكرى ميلادها

وفي ذكرى ميلاد الفنانة عايدة الشاعر، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها من خلال السطور التالية:

- من مواليد المنصورة 29 أكتوبر عام 1940.

- قبل اتجاهها للغناء، بدأت حياتها بالعمل في مجال الترجمة وتدريس مادة اللغة الفرنسية.

- اعتمدت مطربة في الإذاعة بعد نجاحها في مسابقة هواة نظمتها الإذاعة المصرية.

تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين

- قبل انطلاقها في عالم الغناء الشعبي، تبنى موهبتها الموسيقار رياض السنباطي، وقدّم لها أولى أغنياتها «بحب أسهر أفكر فيك».

- رصيدها الفني يتجاوز الـ 500 أغنية.

- من أشهر أغنياتها «أنا أحبك، كايدة العزال، الطشت قالي، فالح يا ولا، افتح لي الشباك يا حبيبي، جابلك إيا يا صبية، شوفتوا العروسة، قالوا الهوى دواب، زغروطة حلوة، أبو سنة دهب لولي، غالية ومهري غالي».

- تعاونت مع كبار الملحنين بخلاف رياض السنباطي، عبدالعظيم محمد، حلمي بكر، جمال سلامة.

- كما تعاونت مع الملحن سيد إسماعيل، ونشأت بينهما قصة حب كللت بالزواج أثمرت عن إنجاب ابنتهما الوحيدة راندا.

- تعاونت مع كبار الشعراء وقتها أبرزهم عبدالرحيم منصور، عبدالوهاب محمد، محمد حمزة، مجدي نجيب، صالح جودت، نبيلة قنديل.

اشتركت في فيلمين

- اشتركت بالغناء في فيلمين عام 1971 وهما «ثرثرة فوق النيل» للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، بطولة عماد حمدي، أحمد رمزي، ميرفت أمين، عادل أدهم، ماجدة الخطيب، إخراج حسين كمال، وفيلم «امرأة ورجل» للأديب يحيى حقي، سيناريو وحوار صبري عزت، بطولة رشدي أباظة، ناهد شريف، إخراج حسام الدين مصطفى.

- انضمت في بدايتها لفرقة رضا.

- توفيت 7 مارس عام 2004 إثر أزمة قلبية.