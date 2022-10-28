القبض على طالب اعتدى على زميليه بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل وبصحبتها طالبين بإحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، مصابين بجروح متفرقة، حيث اتهموا طالبا بذات المدرسة بالتعدي على الطالبين بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المجني عليهما بإحداث إصابته بجرح قطعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5300 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لماركات عالمية دون مستندات تدل على مصدرها، لغش المستهلكين.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وعثر بداخل المخزن على 5300 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة، جميعها مقلدة ومجهولة المصدر، بمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.