رئيسة وزراء إيطاليا تعلن حضور مؤتمر المناخ في مصر «cop27»

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستحضر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ والذي تستقبله مدينة شرم الشيخ في نوفمبر، وفق ما نقلته وكالة أنباء «أنسا»، الإيطالية.

كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أنها ستشارك في قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر.

أول رحلة خارجية لرئيسة الوزراء الإيطالية

وذكر المكتب أن المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وأعمال قمة مجموعة العشرين، ستكون بعد رحلة للسيدة ميلوني إلى بروكسل في الثالث من نوفمبر كأول رحلة خارجية بعد توليها مهام منصبها.

ويكتب مؤتمر المناخ أهمية كبيرة، في ظل المعاناة التي تواجهها دول العالم جرّاء أضرار التغيرات المناخية، والتي طالت حتى الدول المتقدمة والمتسببة بصفة أساسية في ارتفاع الانبعاثات الكربونية.