منسق برامج مؤتمر شباب المناخ: 5 مؤسسات مصرية تشارك في تنظيم COY 17

قال حسام إمام منسق برامج مؤتمر شباب المناخ، إن COY 17 تشارك في تنظيمه 5 مؤسسات مصرية، موضحًا: «نعمل في برامج مؤتمر شباب المناخ لأكثر من 4 سنوات في هذا المجال، وكنا نسافر ونحضر المؤتمرات والتقينا في بولندا وعملنا على نقل التجربة التي شاهدناها في الخارج إلى مصر، وأسسنا LOCLA COY في مصر على مدار 4 سنوات».

برنامج COY سيكون متنوعا

وأضاف إمام، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «برنامج COY متنوع وفيه موضوعات مختلفة بداية من طبيعة الأحداث والموضوعات التي يناقشها، لدينا فعاليات فنية وأحداث كبرى واجتماعات وماراثون دراجات».

ملفات المياه والطاقة والغذاء

وتابع منسق برامج مؤتمر شباب المناخ بشرم الشيخ: «لدينا طرق كثيرة مختلفة حتى نوصل المعلومة للشباب وندمجهم في المؤتمر بشكل فعّال، وفي الفترة الماضية بدأ يزيد الوعي بالتغيرات المناخية لدى الشباب العربي، لافتا إلى تنظيم COP27 في مصر هذا العام، وفي الإمارات العام المقبل، ومن ثم، فإن هذا الزخم يجعل الشباب لديهم وعي أكبر»، لافتًا إلى أن COY 17 سيناقش ملفات المياه والطاقة والغذاء، لأنها من الأمور الأساسية التي تهم كل الناس، وهو ما ستتطرق إليه قمة المناخ COP 27.