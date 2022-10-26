الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة جورجا ميلوني تتسلم مهام عملها

تسلمت اليوم، الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، مهام عملها بعد فوزها بثقة مجلس النواب.

دعم إيطالي لأوكرانيا

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيسة الحكومة الإيطالية ألقت أول خطاب لها أمس، أمام البرلمان، وكشفت فيه عن دعم روما لـ كييف، خاصة في مجال الطاقة، كما سيكون هناك دعم للعائلات والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، لافتة إلى أن استمرار ارتفاع تكلفة الطاقة قد يؤدي إلى بعض التخليات عن وعود حملتها الانتخابية، متابعة: «السبيل الوحيد للسلام هو مساعدة أوكرانيا على القتال».

ميلوني وزيرة للشباب في حكومة بيرلسكوني

شغلت ميلوني في عام 2008 وزيرة للشباب في حكومة بيرلسكوني الرابعة حتى عام 2011، ثم شاركت في تأسيس حزب «إخوة إيطاليا» لتصبح رئيسته في عام 2014، ثم أصبحت رئيسة للوزراء في البلاد في عام 2022.