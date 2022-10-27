«بي بي سي»: مصر حثت الدول على تنحية خلافاتها قبل مؤتمر المناخ

سلّط موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الضوء على أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك في نسخ الموقع الموجهة إلى كينيا ورواندا، والذي يأتي في ظل ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، وخاصة الفحم أو الغاز.

ولفت الموقع إلى زيادة الاحتباس الحراري بمقدر 1.1 درجة مئوية، وهو في طريقه للوصول إلى 1.5 درجة مئوية، وفقا لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة IPCC.

نصف سكان العالم معرضون للإصابة بخطر ضربة شمس تهدد حياتهم

وفقا لـ«بي بي سي»: «يتوقع ارتفاع درجات الحرارة 1.7 درجة مئوية إلى 1.8 درجة مئوية فوق مستويات خمسينيات القرن التاسع عشر، وتقدر الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن نصف سكان العالم سيتعرضون لخطر الإصابة بضربة شمس تهدد حياتهم».

وفي محاولة للحماية، وقعت 194 دولة على اتفاقية باريس في عام 2015، وتعهدت بـ «تركيز الجهود» للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وستستضيف مصر المؤتمر التي حثت الدول على تنحية خلافاتها جانبا وأخذ زمام المبادرة في مواجهة تغيرات المناخ.

ولفت موقع بي بي سي إلى أنه من المتوقع أيضًا حضور المنظمات البيئية غير الهادفة للربح، والمنظمات المجتمعية، ومراكز الفكر، والمنظمات غير الربحية والمنظمات الدينية.

أمل لدى أفريقيا أن يكون المؤتمر فرصة

وتأمل البلدان في القارة الإفريقية أن يكون المؤتمر فرصة للعالم ليأخذ الوقت الكافي ليرى آثار تغير المناخ في أفريقيا، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن إفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضًا للخطر في العالم.

ويقدر أن 17 مليون شخص معرضون الآن لخطر المجاعة في شرق إفريقيا بسبب الجفاف، واستعدادًا للاجتماع، طُلب من الدول تقديم الخطط التي تخطط لتنفيذها، لكن 25 فقط نجحوا - حتى الآن.

ولطالما كانت قضية التمويل لمواجهة تغيرات المناخ مشكلة في مناقشة هذه القضية، وفي عام 2009، تعهدت البلدان النامية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا، حتى عام 2020، لمساعدة البلدان النامية على تقليل الانبعاثات والاستعداد لتغير المناخ، لكن هذا المقترح لم يكتمل بعد، ومن المقرر أن يبدأ العمل به في عام 2023.