بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق العدوة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمدينة العدوة شمال محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام لعمل الإسعافات الأولية.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضرا بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من عبد الله مجدي محمد، 35 سنة، ونوال كمال محمد، 30 سنة، وياسين سيد مجدي، 9 سنوات، وشقيقته مكة، 5 سنوات، ومجدي محمد رمضان، 61 سنة، وشعبان أحمد علي، 50 سنة، وجميعهم مقيمون بصفط اللبن، ومصابين بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.