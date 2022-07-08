عاجل.. مصرع مواطن وإصابة 10 في حادث تصادم 3 سيارات بـ«صحراوي المنيا»

لقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث ورفع حطام السيارات المنكوبة؛ لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

الحادث وقع بين ملاكي وتاكسي وربع نقل

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا على إثر تصادم 3 سيارات تاكسي وأخرى ملاكي وسيارة ثالثة "ربع نقل"، وأسفر الحادث عن وجود مصابين وجثة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين أن حادث التصادم أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

إزالة آثار الحادث لتسهيل المرور بالطريق الصحراوي

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وكذلك المصابين بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

ونفذت الوحدات المحلية حملات لرفع الإشغالات وتمهيد الطرق في إطار متابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة شملت شارع العرفاني وتونى بك، وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا جاءت ما بين 7 حالات إزالة إدارية، 21 محضر إشغال طريق.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة بالتعاون مع وحدة مرافق مغاغة شملت شارع الجمهورية ـ ميدان المحطة ـ مدخل شارع طه حسين ـ خلف بنك مصر ـ الكوبرى القبلي ـ المزلقان القبلي.