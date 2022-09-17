إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، وذلك أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، ووقوع مصابين.

تصادم بين سيارتين ربع نقل بسبب السرعة

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال إدارة المرور، وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد نافع 17 عاما، أحمد مصطفي 19 عاما، علي حمادة 20 عاما، إسلام أبو زيد 14 عاما، أدهم حسين 12 عاما، محمد هشام 12عاما، وحمدي سعد 24 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، والأخير مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث وإخطار النيابة العامة.

انقلاب سيارة ربع نقل بسبب انفجار الإطار

وكان الطريق الصحراوي الغربي قد شهد صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مركز العدوة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، بجروح وكدمات وكسور، وجميعهم عمال، يقيمون في مركز المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي، وتحفظت أجهزة الأمن على السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة.