إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين ملاكي و«ربع نقل» بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، حادث تصادم سيارتين، صباح اليوم، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفى العام.

حادث بمدخل مركز المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل مركز المنيا بحوالي 10 كيلو مترات، وأسفر الحادث عن إصابة عددًا من المواطنين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، بالطريق الصحراوي الشرقي، وتبيّن وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل كان يستقلها عددًا من العمال، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج.

نقل المصابين لمستشفي المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وأُزيلت آثار الحادث، وجرى تسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت المنيا أول أمس الإثنين حادث مماثل بالطريق الصحراوي الغربي، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بينهم 4 أطفال نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مطلع محور سمالوط.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالحادث ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور شريف مدحت، بـ5 سيارات لنقل المصابين، وتبين أنهم جميعا من أبناء محافظة أسيوط وكانوا عائدين من القاهرة، ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط المهندس أحمد راشد، بزيارة المصابين في المستشفى النموذجي.

ويشهد الطريق الصحراوي الغربي أعمال تطوير، ضمن المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الطرق حيث يتم توسعته وإعادة رصفه، لتسهيل الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث.