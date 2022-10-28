المواد الغذائية: لا زيادة في أسعار المنتجات ومتوفرة في الأسواق

أشادت الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية وكذلك شعبة البقالة والعطارة بقرارات البنك المركزي الأخيرة، وأن هناك انفراجة ستحدث في توافر مستلزمات الإنتاج وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق، وأن من تبعات هذه القرارات القضاء على السوق السوداء، ما يكون له تأثير إيجابي على المواطنين.

من جانبه، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل كان صائبا بدرجة كبيرة، حيث إن هذا القرار سيؤدي إلى حدوث انفراجة في توافر بمستلزمات الإنتاج والخامات، ما يعقبه توفر المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق، ما سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

لا زيادة في أسعار المنتجات الغذائية

وأشار المنوفي، لـ«الوطن»، إلى أن أسعار المواد الغذائية لن تتحرك وستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن بعض المنتجين والتجار كانوا يضعون سعر تكلفة المنتج على حسب سعر صرف العملة الصعبة في السوق الموازية، أما الآن وبعد تحرير سعر الصرف فلا داعي للتعامل مع السوق الموازية.

قرار «المركزي» قضى على السوق السوداء

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وإلغاء الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل فقد تم القضاء على السوق السوداء، حيث إنه لا يوجد مبرر الآن من التوجه أو التعامل مع السوق السوداء.

الدولة حريصة على توفير المنتجات الغذائية والأدوية للمواطنين

وأوضح المنوفي، أن المنتجات والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق بشكل جيد، فلا يوجد نقص في أي منتج، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على توفير المنتجات الغذائية والأدوية للمواطنين بشكل جيد، ما يكون لذلك تأثير إيجابي كبير.