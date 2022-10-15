ضبط1631قضية تموينية في 24 ساعة.. أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1631) قضية تموينية متنوعة من بينها :- ضبط (471) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (40,850 طن دقيق أبيض"عينى" – 44,466 طن "مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام – أعلاف – منظفات – ذرة – ملح " – 59353 عبوة "سلع غذائية"- 937 عبوة سجائر) ، وكذا (724) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 198 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 200 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 13 قضية توقف عن الإنتاج - 289 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (15٫670 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1000 رغيف بلدى مدعم – 367 بطاقة ذكية - ماكينة) ، وكذا ضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13٫500 طن "سكر– أسمدة" مدعمة – 67620 لتر مواد بترولية – 132 إسطوانة بوتاجاز مدعمة).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (58٫170 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (17٫320 طن دقيق بلدى "مستندى" – 40٫850 طن دقيق أبيض "عينى" - 57,966 طن "سكر – أسمدة – مكرونة – أرز – زيت طعام – أعلاف – منظفات – ذرة - ملح").. وكذا (59353 عبوة " سلع غذائية" – 937 عبوة سجائر – 67620 لتر مواد بترولية – 132 إسطوانة بوتاجاز –1000 رغيف بلدى مدعم – 367 بطاقة ذكية - ماكينة ).

مضبوطات التموين

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط (12٫1 طن "مكرونة – ملح – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.ضبط (11٫5 طن "زيت أولين – ذرة مجروشة – مقرمشات – ذرة" مستلزمات إنتاج بدون بيانات – 50000 عبوة "مخبوزات – خبز محمص" بدون بيانات) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.ضبط (6 طن "زيت تموينى") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.. بحوزة (المدير المسئول عن فرع إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة أسوان.