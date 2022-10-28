حالة الطقس غدا في جميع المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات وجود شبورة مائية خاصه في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجميع الطرق التي تطل على مسطحات مائية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، في ظل عدم استقرار الطقس خلال هذه الأيام.

طقس المحافظات غدا السبت

كما تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات المطلة على السواحل الغربية للبلاد «الإسكندرية» و«مطروح» وحتى مدينة السلوم، ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية حتى سيناء ومدن القناة، فرص سقوط أمطار تتراوح بين 20% وحتى 30%، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في مختلف أنحاء البلاد، أجواء معتدلة نهارا وطقس لطيف ليلا ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء معتدلة على مدار اليوم تميل للبرودة ليلا.

سقوط أمطار في المحافظات غدا

وتتركز أماكن سقوط أمطار غدا في المحافظات، بحسب الأرصاد الجوية، على السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى محافظات القاهره الكبرى والوجه البحري، تصاحبها شبورة مائية منذ الساعات الأولى من الصباح.

حركة الملاحة البحرية مع حالة الطقس

كما تستقر حركة الملاحة البحرية في مختلف الموانئ المصرية، خاصة موانئ المناطق المتوقع أن تشهد سقوط أمطار والمطلة على البحر المتوسط في ميناء السلوم وميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي وفي الإسكندرية، وهو ما يشهد استخراج «سروح» الصيد للمراكب والبحارة، بحسب ما أكده منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح.