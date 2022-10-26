حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار وشبورة مائية على الطرق

يشهد حالة الطقس غدا في المحافظات انخفاض في درجات الحرارة مع استمرار سقوط الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس والحدود الشرقية للقاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على شرق البلاد وخاصة على مدن القناة وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل خفيفة لمناطق من شرق القاهرة.

حالة الطقس غدا في المحافظات وشبورة

وذكر بيان الأرصاد عن تكون شبورة مائية على الطرق بين القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك محافظات الصعيد.

ويشهد حالة الطقس غدا في المحافظات سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية مع نشاط لحركة الرياح في عدد من المحافظات على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين أثناء القيادة لاسيما في الساعات الأولى من الصباح تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.