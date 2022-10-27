حالة الطقس غدا الجمعة.. غائم جزئيا على جميع المحافظات وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية مؤكدة استمرار الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر، مع استمرار تكون السحب المتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، وسقوط أمطار خفيفة لا تؤثر على الحياة اليومية.

طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، قبل قليل، أن الطقس يكون غائم جزئيا على جميع المحافظات ومدن الجمهورية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على مدن شمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال الصعيد والقاهرة الكبري، معتدل على السواحل الشرقية والغربية، ومائل للبرودة خلال ساعات المساء على جميع مدن الجمهورية عدا محافظات الجنوب.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 20

دمنهور 27- 19

كفر الشيخ 27- 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 28 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 27 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 20

مطروح 25- 19

السلوم 25 - 18

سيوة 27- 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28- 22

كاترين 20- 13

رأس سدر 31- 20

نخل 25- 14

طابا 29- 20

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 29 - 21

مرسى علم 29- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 16

سوهاج 29- 16

قنا 30- 17

الأقصر 33- 18

أسوان 33- 19

الوادي الجديد 31- 18

أبو سمبل 31- 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23