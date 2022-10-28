جولة داخل مكتبة الإسكندرية.. كنوز أثرية ومعمل ترميم ودورات تدريبية

أجرى الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج أتوبيس السعادة، على قناة dmc، جولة في مكتبة الإسكندرية، إذ تحتوي على أكثر من مليوني كتاب ووثائق وسجلات نادرة.

وتمثل مكتبة الإسكندرية كنزًا من المعرفة، وبمجرد دخولها، نجد أنفسنا في رحلة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، ولكل عصر حكايته ومعالمه الأثرية التي تزين كل ركن، سواء بمتاحف في المكتبة أو حتى عرض لقطع فريدة ونادرة.

تصنيع الكسوة منذ زمن الخلفاء الراشدين

وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا، عن قصة كسوة الكعبة والمَحمل بالمكتبة، إذ إنهما قطعتين أثريتين نادرتين، تدرج صناعتهما على مدار عصور مختلفة، منذ زمن الخلفاء الراشدين، حيث كانت مصر وقتها متخصصة في صناعة كسوة الكعبة.

وتعتبر كسوة الكعبة في المكتبة واحدة من القطع الحقيقية التي صنعتها مصر فيما مضى، التي كانت مصر تصنعها، حيث خصصت مصنعا كاملا لصناعة الكسوة، وهذا المصنع ما زال موجودا حتى الآن في حي الخرنفش.

كما تضم المكتبة معمل الترميم مقسم لـ 3 وحدات، وقالت «بسنت» إحدى العاملات بالمعمل، إن الـ3 وحدات هي «الكاتب، المخطوطات، التدريب»، لافتة إلى أنه يجري تدريب الكثير من المرممين خارج وداخل مصر.

وأضافت أن المعمل يرمم سجلات مركز المياه والبطريركية الأرثوذكسية وهيئة قناة السويس، موضحة أن أحد السجلات الخاصة بقناة السويس، يرجع تاريخه إلى عام 1884، ويخص رصد حركة الملاحة والبضائع، ومكتوبة باللغة الفرنسية، بحيث يتم ترميمها والحفاظ على الأدلة التاريخية الخاصة بها، وليس تجديدها.

ولفتت إلى أنه يجري في البداية توثيق للسجلات، ثم تصوير المخطوط وفحصه، ثم يتم معالجته كيميائيا، ثم يعود مرة أخرى للترميم، موضحة أن المرمم يستخدم لواصق قابلة للاسترجاع.

اختصاصات المعمل الكيميائي

فيما قال الأخصائي خالد سويدان، إن المعمل الكيميائي معني بشكل أساسي بالضبط البيئي، إذ هناك مخطوطات لابد أن تناسبها إضاءة معينة للحفاظ عليها، وضبط الرطوبة، ولا سيما المخطوطات التي يرجع عمرها لـ 1000 عام.

وأضاف «سويدان»، خلال البرنامج، إن أول مرحلة يتعامل معها للمخطوطة أو الكتاب بتلخيص ويتم كتابة تفاصيله وحالته قبل عملية الترميم، ثم بعد ذلك يتم إدخاله في مكان بارد، بسبب البكتيريا والفطريات.

وأوضحت دينا يوسف رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة وخدم كافة فئات المجتمع، وتحتوي على كتب وقواعد بيانات وباحثين ورسائل جامعية ومصادر إلكترونية، وهناك مكتبة لذوي الإعاقة وتعرف باسم «طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر».

وقالت «يوسف»: «يحصل المكفوفون على شهادة ICDL ودورات في ريادة الأعمال لإطلاق المشروعات الصغيرة لضمان استقلالهم ماديا، ونطور مهاراتهم الشخصية، ونفس الأمر مع الصُم وضعاف السمع».