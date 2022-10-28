رامي عياش يشكر أهل الإسكندرية بعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية: ليلة من العمر

عبَّر الفنان رامي عياش عن سعادته بحفله الغنائي الذي أقيم على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الواحد والثلاثين.

وكتب عياش منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام عبر فيه عن سعادته ووجَّه الشكر لجمهور الإسكندرية، مصحوبا بفيديو من الحفل فقال «إسكندرية ليلة من العمر وللعمر».

رامي عياش يشكر جمهور الإسكندرية

وتابع رامي عياش قائلا «شكرا أهل إسكندرية على كل هالحب اللي غمرتوني فيه بحبكم من قلبي، رامي عياش، مهرجان الموسيقى العربية 2022».

يُذكر أن الفنان رامي عياش أحيا مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري مكتمل، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة من بينها «الناس الرايقة»، بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل من بينها «سيرة الحب وسواح وقصة حب ووصفوا لي عينيك».

وكان عياش قد أحيا حفلا غنائيا آخر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك يوم الأربعاء الماضي.