رامي عياش يحيي حفلا بالإسكندرية في خامس ليالي مهرجان الموسيقى العربية

أحيا الفنان اللبناني رامي عياش حفلًا غنائيًا في الليلة الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 بقيادة المايسترو مصطفى محمود، وقدم أغنية «الناس الرايقة» وسط تفاعل وتصفيق الجمهور.

كما قدم «عياش» مجموعة من أغانيه، بالإضافة إلى ألحان زمن الفن الجميل، منها «الشباك، وخليني معاك، وحلوين حلوين، وأهواك بلا أمل، وبالعكس، ومجنون، ووصفولي عينيك، وقصة حب، وسيرة الحب، وسواح».

باقة متنوعة من أغاني الطرب

ووفق بيان الأوبرا قدم نجومها باقة متنوعة من الطرب منها موسيقى «نبتدي منين الحكاية» أداء الفرقة الموسيفية، و«بلغوه، واصحي يا حلوة»، من أداء الفنان مؤمن خليل، و«بكرة تعرف، ويالأسمراني»، من أداء الفنانة رضوى سعيد، و«قلبي ومفتاحه، وجميل جمال، ويا زهرة في خيالي» من أداء الفنان وليد حيدر.

حفل فني غدًا الجمعة

ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعاليات نسخته الـ31، وتقديم حفلاته على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني غدًا الجمعة، للفنانة عفاف راضي، بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى والفنانين «أميرة سعيد وسعيد عثمان وأحمد عصام وسامح منير».