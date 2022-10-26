تفاصيل حفل رامي عياش بالأوبرا.. مزاح وإهداءات لجمهوره

افتتح المطرب رامي عياش حفله بدار الأوبرا على أغنية «خليني معاك» وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

رامي عياش يمازح الجمهور

وطالب الجمهور رامي عياش بعدد من الأغاني، ودخل في وصلة مزاح معاهم قائلا: «بتجيبوا الأغاني دي منين والله ما في الورقة»، بينما وطالبته إحدى الحاضرين أن يأتي إلى طرف المسرح ورد عليها قائلا «تحبي أقف فين يا قلبي».

كما أوقف رامي عياش حفله المقام في مهرجان الموسيقى بالأمس على المسرح الكبير بسبب معجبة طالبته بإهداء، وقال رامي :«هدوء يا شباب نشوف فيه إيه»، وطالبت المعجبة رامي بأن يهديها أغنية باسمها بعد إيقافه الحفل ولبى طلبها.

نقل حفل رامي عياش إلى المسرح الكبير

وكانت إدارة دار الأوبرا المصرية، قررت نقل حفل الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تحييه عفاف راضي ورامي عياش ومطربة الأوبرا آيات فاروق وعازف التشيللو عماد عاشور، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

قناة «الحياة» تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.