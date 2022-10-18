غرفة السياحة: آخر موعد لسفر المعتمرين 6 نوفمبر المقبل

قال حسام الحلو، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الكوتة العددية من تأشيرات العمرة التي منحتها وزارة السياحة لكل شركة منظمة لرحلات العمرة خلال شهر أكتوبر الجاري وعددها 40 تأشيرة عمرة لن يتم ترحيلها إلى الشهر المقبل حال عدم قدرة الشركة على تنفيذها خلال الشهر الجاري.

وأضاف لـ «الوطن»، أن آخر موعد لسفر معتمري الكوتة العددية لتأشيرات العمرة خلال شهر أكتوبر هو يوم 6 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن أقصى موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية للشهر الجاري عبر البوابة المصرية للعمرة يوم 28 أكتوبر 2022.

مواعيد مراجعة ملفات العمرة عبر البوابة المصرية

وأشار إلى أن قيام شركات السياحة بمراجعة ملف العمرة الخاصة بمعتمريها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة لابد أن يكون قبل تاريخ السفر بحد أقصى 7 أيام وبحد أدنى 48 ساعة، لافتا إلى أن آخر موعد لمراجعة تلك الملفات عبر البوابة في أيام العمل الرسمية سيكون ابتداء من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، موضحا أنه سيتم إتاحة خدمة مراجعة البرامج بعد مواعيد العمل الرسمية وفى أيام العطلات الرسمية بنظام vip.

الرضع لن يتم إدراجهم عبر بوابة العمرة

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بأن الأطفال الرضع ممن تقل أعمارهم عن عامين لن يتم إدراجهم على البوابة كما لا يتم استخراج باركود لهم على أن يتم سفرهم مع ذويهم دون استخراج باركود البوابة المصرية للعمرة.

وأوضح «الحلو»، أنه من المقرر أن تعلن الحكومة الخطة التشغيلية لبقية أشهر موسم العمرة الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أنه سيتم تحديد كوتة عددية من تأشيرات العمرة لن تقل عن 300 ألف تأشيرة سيتم توزيعها على شركات السياحة المنظمة للرحلات بنظام الحصص الثابتة.