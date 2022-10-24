«غرفة السياحة»: حصول المعتمر على «الباركود» يؤكد صحة التأشيرة

أكدت غرفة شركات السياحة، أن الحصول على الكود التعريفي «باركود» البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذًا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.

تأجيل سفر أي معتمر لا يستكمل الإجراءات القانونية

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي اليوم، أن أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم، والذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين داخل مصر وخارجها، وعدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب بسبب التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.

خطوات تسبق إصدار الكود

وأوضحت أن هناك عدة خطوات تسبق صدور الكود التعريفي «الباركود» تبدأ بقيام شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، والحصول على تأشيرة العمرة، ثم تسجيل الشركة البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورًا بمراجعتها، والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها لضوابط وزارة السياحة والآثار، وبعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.

«الباركود» يؤكد صحة التأشيرة

وأشارت إلى أن حصول المعتمر على «الباركود» يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة، وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسؤولة، وكذلك لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته، وخلال سفره وحتى عودته سالماً، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجهه.

وأوضحت أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقًا للقانون.

لا توجد تكلفة مالية منفصلة لباركود العمرة

ونفت ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأي مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني.

وأضافت أن البوابة المصرية للعمرة، هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة، وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار، موضحة أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتر.

ونصحت جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية والتوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة طبقا للقانون.

وقالت غرفة شركات السياحة إن البوابة أُنشأت من أجل حماية المواطن والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، محذرة أية جهات أو أفراد تنظم رحلات عمرة خارج البوابة من تعرضهم للعقوبات الواردة في القانون والتي تتضمن غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.