غرفة السياحة: لا يمكن للمصريين السفر لأداء العمرة عبر تطبيق «إيزي عمرة»

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا يمكن للمواطنين المصريين السفر للعمرة عبر تطبيق «إيزي عمرة»، أو أي تطبيقات أخرى، لافتا إلى أن الطريق الوحيد الذي كفله القانون لأداء المواطنين للعمرة هو السفر عبر البوابة المصرية للعمرة.

باركود تعريفي لكل معتمر مصري

وأضاف لـ «الوطن»، أنّ شركات السياحة هي الجهة الوحيدة وفقا للقانون التي يحق لها تنظيم برامج العمرة ولكن من خلال البوابة المصرية للعمرة، لافتا إلى أن البوابة المصرية للعمرة تصدر باركود تعريفي لكل معتمر مصري ولا يتمكن المواطن من السفر إلا بوجود هذا الباركود.

وأوضح وحيد أن الباركود التعريفي الصادر للمعتمرين يعتبر صك أمان لهم، حيث أنه يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة، فضلا عن أنه يتيح للجهات المسؤولة وللّجان وزارة السياحة والآثار بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن سالما، مع التدخل الفوري لحل أية مشكلة قد تواجهه.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن باركود العمرة يصدر فقط من خلال البوابة المصرية للعمرة ويحصل عليه المسافرون عبر شركات السياحة فقط، مشددا على أنه لا يمكن للمعتمر السفر بدونه، مشيرا إلى أن صدور الباركود يؤكد سلامة وقانونية إجراءات سفر المعتمرين طبقا لقانون البوابة.

باركود العمرة ليس له سعر خاص

وأشار إلى أن باركود العمرة ليس له سعر خاص حيث يدخل ضمن إجراءات شركات السياحة لتنفيذ برامج العمرة، موضحا أن الباركود يُسهل من سرعة الحصول على بيانات ومعلومات الرحلة ويسمح لوزارة السياحة بمتابعة تفاصيلها.

يشار إلى أن قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021 أكد على ضرورة كافة المسافرين للعمرة على الكود التعريفي «باركود».