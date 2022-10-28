تصدير 61 ألف طن من الغاز المسال عبر ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط 9 سفن تزامنا مع استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، في الوقت الذي غادرت فيه 6 سفن أخرى، بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة.

36 سفينة بميناء دمياط

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 36 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال «NEPTUNE»، التي ترفع علم النرويج ويبلغ طولها 284 مترًا وعرض 44 مترًا المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32119 طنا تشمل 8000 طن يوريا و13000 طن ملح و11119 طن بضاعة متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 41096 طنا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41096 طنا تشمل 13934 طن قمح، و12650 طن ذرة و5332 طن خردة و5657 طن حديد و1368 طن خشب زان و378 طن أبلاكاش، و4887 رأس ماشية عجول تسمين بإجمالي وزن 1777 طنا.

وتضمنت حركة الصادر من الحاويات 547 حاوية مكافئة، والوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1559 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح إلى 120178 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187632 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2762 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 5613 شاحنة.