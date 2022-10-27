توريد 15 ألفا و900 طن أرز شعير بالشون الحكومية في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام أعمال توريد أرز الشعير بالشون والمضارب الحكومية، حيث بلغت الكمية الموردة حتى مساء أمس 15900 طن.

ضبط 500 طن أرز في مخازن سرية

وأوضحت محافظ دمياط، في بيان صحفي، صباح اليوم الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل أعمال توريد أرز الشعير، في الوقت الذي جرى فيه ضبط 505 أطنان من الأرز بمخازن سرية وسيارات للنقل بدون تصريح لنقلها وتهريبها، أو لتخزينها بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعرها بالأسواق.

وبينت الدكتورة منال عوض، أنه جرى تسليم الكميات المضبوطة إلى المضارب الحكومية، لبيعها بالسعر الرسمى المُعلن عنه مسبقاً من قِبل الدولة.

حملات موسعة لضبط الأسواق

فى سياق آخر، شنت المديرية عدة حملات تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط، بضبط الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا محاربة الاحتكار والمغالاة فى الأسعار وحماية جمهور المستهلكين، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 46 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تتضمنت المخالفات بيع سلع مجهولة المصدر، وأيضا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وإدارة مخبز طباقى بدون ترخيص.